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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

صدى البلد

تفاصيل صادمة ومؤثرة شهدتها الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمة بقتل صغيرها والتمثيل بجثته وطهو جزء منها وأكلها بالشرقية حيث اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة مدعية تعرضها للأعمال والسحر كما دفع محاميها بمعاناتها من مرض نفسي "الوسواس القهري".

الجن السبب

خلال جلسة اليوم أكدت الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها ، أمام هيئة المحكمة أنها بكامل قواها العقلية قائلة: أنا بشتغل علشان اصرف على نفسي وخرجونى مش هعمل كدة تانى وأنا ندمانة ومش هعمل كده تاني.

وقالت المتهمة بقتل صغيرها لـ القاضي أثناء جلسة محاكمتها، إنها ذهبت من قبل رفقة والدها إلى أحد الشيوخ وفك عمل لها، مؤكدة: الشيخ اللي فكلي العمل وكان مكتوب فيه وقف الحال والمرض والموت والناس تضايقني.

ووجه قاضي المحكمة سؤالًا إلى المتهمة خلال الجلسة قائلًا: قتلتي ابنك ليه؟.. لترد: مش عارفة ممكن يكون معمولي عمل.. وحفرت حفرة وكنت عايزة أدفن فيها أنا وابني لأني زهقت من الأعمال اللي عملتها مرات أخويا ومرات عمي، بوقف الحال، ولما جارتي رفضت تدفني ردمتها ودخلت المتهمة في نوبة بكاء، خلال حديث دفاع الطفل إلى القاضي.

وسواس قهري

 

أكد محامي الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها، أنه قدم إلي هيئة محكمة جنايات الزقازيق، بحثاً يفيد وجود ما يسمي بالوسواس القهري، وهو ما يجعل احتمالية ارتكاب المتهمة فعلتها خارجاً عن إرادتها، ولابد من وجود لجنة من الأزهر والفتوي لمناقشتهم في احتمالية وجود ذلك.

 

وأضاف محامي المتهمة، أنه تطوع للدفاع عن المتهمة ليقينه التام بإستحالة ارتكاب أم لمثل تلك الجريمة وخاصة ان العقل البشري لا يمكن ان يصدق او يستوعب مثل تلك الفعلة وخاصة مع شهادة جميع الشهود وتأكيدهم علي ان الام المتهمة كانت تحب طفلها وتخشي عليه من اي شيء وتأكيدها هي أيضا علي انها سليمة عقلياً ولا تعاني من أي أمراض لهو دليل علي انها مريضة نفسيا.


والدة المتهمة ساندتها أم تبرأت منها؟

وظهرت والدة الأم المتهمة بقتل صغيرها وتقطيع أجزاء من جسده وتناولها وهي في حالة من القلق والترقب، خلال حضورها جلسة المحكمة في الظهر الأول لها منذ بداية محاكمة ابنتها وفور انتهاء طلبات الدفاع بحضور لجنة من الأزهر والفتوي لمتاقشتهم في احتمالية وجود جن أو عمل سحري أدى إلى ارتكابها الواقعة غادرت والدة المتهمة دون انتظار قرار هيئة المحكمة.

تأجيل
 

قررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى في جلستها اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها إلى جلسة 22 أغسطس المقبل للاطلاع على قرار اللجنة المشكلة بناء على طلب الدفاع. 

وسواس قهرى الجن السبب قاتلة طفلها وطهي جثته بالشرقية مفآجاة صادمة المتهمة بقتل صغيرها

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