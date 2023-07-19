أزمة قلبية أم شبهة جنائية.. الغموض يحيط بوفاة مدير إدارة العمرانية التعليمية

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية داخل مكتبه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية مصابا بضيق تنفس ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع أسرة المتوفي أفادوا بأنه يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

أزمة قلبية أم شبهة جنائية

أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات أن التحريات الأولية تشير إلى حدوث الوفاة نتيجة أزمة قلبية، كما تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن المتوفي كان يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر.

وأضافت المصادر أنه بعد تداول أنباء عن مفارقة مدير الإدارة الحياة بسبب تناول حبة سامة تسببت في إصابته بآلام في المعدة ووفاته في الحال، بينما أكد أبناء المتوفي وجود شبهة جنائية في الواقعة نظرًا لأن والدهم ليس لديه أية ميول عنيفة لانهاء حياته

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.

من جانبه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم إحالة واقعة وفاة أحمد زكريا، مدير إدارة العمرانية التعليمية في الجيزة للنيابة العامة، لتباشر التحقيقات في الواقعة بعد العثور على جثته يوم الأحد الماضي في مكتبه، للتأكد من وجود شبهة جنائية للوفاة من عدمها.

الراحل أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية

مفيش كاميرات

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لم تنتهي تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من الروايات حول واقعة الوفاة، وتابع: "نحن في المديرية لا نعلم شئ.. وفي انتظار نتيجة التحقيقات" وأوضحت المصادر، أن رجال المباحث يتواجدون في الإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة، مؤكدين أن مكتب زكريا لا يوجد به أي كاميرات مراقبة.

وأكد المصدر، أن مدير الإدارة المتوفي، كان على خلق ودين، ولم تصدر منه أي مشكلات في فترة توليه الإدارة التعليمية.

وكانت أنباء قد ترددت عن سبب وفاة مدير إدارة العمرانية التعليمية، حيث تناول حبة الغلة السامة، ولكن لم يتم التأكد حول وجود شبهة جنائية من عدمها، خاصة وأن الرجل كان معروف عنه بأنه صاحب خلق عالي وعلى قدر كبير من الإيمان.