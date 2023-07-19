صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "جو-جو" لألمانيا بقيمة نحو 2.9 مليار دولار.

ويشمل البيع المحتمل 105 صواريخ AIM-120C-8 المتقدمة المتوسطة المدى (AMRAAM)، و75 صاروخًا AGM-158B/B2 المشترك للهجوم الجوي على السطح بالمدى الممتد (JASSM-ER)، و75 صاروخًا AIM-9X Block II+ التكتيكية الجانبية (Sidewinder)، بالإضافة إلى معدات وخدمات ذات صلة.

وقال البنتاجون إن هذا البيع سيحسن من قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وسيدعم التزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للبنتاجون قوله: “إن هذا البيع المقترح سيرفع من قدرات ألمانيا في مجالات الدفاع الجوي والضربات الجوية ضد أهداف أرضية، وسيرفع من قابلية التشغيل المشترك مع قوات حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف البيان: “إن هذه المعدات ستستخدم لزيادة قدرات ألمانيا في تشغيل طائرات F-35A Joint Strike Fighter (JSF)، التي اشترت 35 منها في يوليو/تموز الماضي”.

وأشار البنتاغون إلى أن هذا البيع لن يغير من التوازن الأساسي في المنطقة، وأنه لا يوجد أثر سلبي على جودة برامج التحديث والإصلاح للولايات المتحدة.