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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف واجهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ارتفاع منسوب بركة سيوة؟.. فيديو

اللواء حازم طاهر
اللواء حازم طاهر

قال اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة تستهدف نقل مياه مصارف الري الزراعي للوصول إلى المنسوب الآمن وإعادة أراضي بركة سيوة صالحة للزراعة.


وأشار اللواء حازم طاهر، خلال حلقة خاصة من واحة سيوة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن سيوة بها منشآت سياحية، موضحا أنه بعض المنشآت السياحية تأثرت سلبا بارتفاع منسوب بركة سيوة.


وأضاف أنه يتم العمل على النزول للمنسوب الآمن للبحيرة إلى 80 سم خلال عام، لافتا إلى أن مصدر بركة سيوة، مياه الصرف الزائدة.


ونوه مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، بأن بعض برك سيوة يتم استغلالها في استخراج الملح، مردفا أنه تم إنشاء 5 جسور بإجمالي 16 كيلو لحماية واحة سيوة من بحيرات سيوة وبهي الدين وأغورمي وبركة الزيتون.


وأكد أن سيوة مكان صحي جدا، لذلك الأجانب يقصدون الواحة لجمالها، مضيفا أن سيوة واحة للسياحة العلاجية والترفيهية إلى جانب قيمتها التاريخية.


 

 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء حازم طاهر واحة سيوة الإعلامي أحمد موسى قناة صدي البلد

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