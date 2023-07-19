في ليلة تتويج الأهلي بالدوري|شاهد احتفال إمام عاشور بهدف كهربا بمباراة حرس الحدود

التقطت عدسة صدى البلد احتفال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد بالهدف الذى أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى مرمي حرس الحدود فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة .

واحتفل إمام عاشور أثناء تواجده فى مدرجات ستاد القاهرة لمساندة فريقه الجديد فى مباراته بالدوري .. وظهر إمام عاشور فى احتفاله على طريقة الأسد وهى نفس الطريقة التى احتفل بها كهربا داخل الملعب بعد إحرازه الهدف .

تفاصيل المباراة

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول فى خط الدفاع، أحمد نبيل كوكا وآليو ديانج فى خط الوسط، بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا فى الهجوم.

وفى أجواء حماسية، أراد الأهلي إنهاء المباراة مبكراً، وكاد أن يفعلها فى الدقيقة الحادية عشر عندما سجل محمد شريف هدفا تم إلغاءه بداعى التسلل، استلم شريف تمريرة هانى البينية، ليسكن شريف الكرة شباك الحرس بهدف أبيض غير محتسب .

وبحث الأهلي عن الهدف الأول، نشط حسين الشحات فى أكثر من محاولة، وفى إحدى المحاولات تبادل لاعبو الأهلي الكرة، وصلت لديانج الذى هيأها لكهربا الذى سدد بقوة إلا أن حارس الحرس أبعد تصويبته.

وزاد الهدوء النسبى على أجواء اللقاء، وارتفعت وتيرة الكرات المشتركة بين الفريقين، ونجح الحرس نسبيا فى إخماد محاولات الأهلى الهجومية، ووصل اللقاء للدقيقة ٣٠ وهو على نفس الحالة التى بدأ بها بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وتكرر وقوع لاعبى الأهلي فى مصيدة التسلل على الرغم من التدرج السليم بالكرة، وتبادل المراكز بين كهربا ومحمد شريف وتاو والشحات إلا أن اللمسة الأخيرة والتحرك النهائى فى الهجمة .

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا هدفا على الرغم من انفراده بالشباك بعد تهيئة الكرة برأسية من بيرسى تاو، إلا أنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة .

وفى محاولة أخرى خطيرة، ومن الطبيعى أن يكون مكانها الثلاث خشبات، أهدر الشحات فرصة جديدة بعد إرسال محمد هانى عرضية على رأس الشحات الذى لم يستطع توجيهها بشكل سليم، لتذهب بعيدا عن المرمى .

واستمر الوضع دون جديد فى الدقائق المتبقية، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وجاءت بداية الشوط الثانى هادئة على نفس وتيرة نهاية الشوط الأول، وغاب التطوير الهجومى المنتظر من جانب لاعبى الأهلى، لذا قرر السويسرى مارسيل كولر إجراء أربع تغييرات، بنزول مروان عطية وأحمد قندوسى ومحمد مجدى أفشة وخالد عبد الفتاح، بدلا من أحمد نبيل كوكا وآليو ديانج ومحمد شريف ومحمد هانى .

وحاول مروان عطية التسجيل فور نزوله، بعدما قام بالتسديد مرتين متتاليتين إلا أنه تصويبتيه أخطأت طريق المرمى.

وفى الدقيقة 71 نجح محمود عبد المنعم كهربا فى تسجيل الهدف الأول بعد محاولة حسين الشحات الاختراق داخل منطقة الجزاء، وبعد سقوطه ومحاولة افتكاك الكرة منه وصلت لكهربا الذى سدد بيساره لتسكن شباك الحرس.

وسجل الحرس هدف التعادل فى الدقيقة ٨٠، بعد ما أخطأ خالد عبد الفتاح فى إبعاد كرة عرضية ليسكنها شباك محمد الشناوى .

كاد الرد أن يأتى سريعا عن طريق أحمد قندوسى من تسديدة قوية إلا أن الحارس أبعدها بنجاح.

أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق برأسية أخطأت طريق المرمى .

وفى إثارة غير متوقعة، سجل محمود كهربا هدفاً فى الدقيقة ٩٧ من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية تم تنفيذها فى اتجاهه، إلا أن الهدف تم إلغاءه بداعى لمسة اليد، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى.