أكابر|إنجي أنور تعلق على رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب

علقت الإعلامية إنجي أنور على خبر رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب جنوب الوادي في محافظة قنا وسقوط 80% من المقيدين في الفرقة الأولى في كلية طب الأسنان بقنا، محملة المسئولية كاملة للجان ولاد الأكابر.



وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء اليوم الأربعاء، لجان ولاد الأكابر اللي هم مش أكابر بعلمهم ولا أخلاقهم لكن بفلوسهم ونفوذهم، مش الأكابر اللي بيشتروا النجاح والمناصب والنفوذ لولادهم، الاكابر هما أهل الأخلاق والقيم ومفيش مانع يبقوا أغنيا وكل حاجة.. لكن الفلوس عندهم تيجي في آخر المؤهلات والمقومات.

وأضافت "أمامنا ظاهرة محتاجة وقفة، بدأت ملامحها العام الماضي من كلية الطب جامعة سوهاج برسوب شبه جماعي لأول مرة بين طلبة الفرقة الأولى بنسبة 34% يعني 229 طالباً وطالبة سقطوا من أصل 671، وهي أول مرة تحصل في تاريخ الكلية.

وتابعت: وقتها اتقالت أسباب كتير منها تغيير طريقة الامتحان وصعوبة الغش على أساس إن الغش من مقومات الدراسة مثلا، ورغم إن الطلبة الراسبين كانوا من أبناء ولاد الأكابر من مراكز بعينها في محافظات بعينها وكانوا جميعهم حاصلون أكتر من 90% وجميعهم قرايب ونسايب ومعارف ومتجمعين في لجان محددة، وطلعت ادارة الكلية تستنكر نشر نسب الرسوب وربطها بإنهم ماكانوش يستاهلوا يدخلوا الكلية من الأول، وبعد ما استنكرت الكلية نشر النتيجة اتكلمت عن أسباب مرضية وأسرية ومادية ممكن تكون هي السبب، طيب قلنا ممكن على رأي الكلية دي صدفة وإن الظروف جت كده.

واستطردت "بعد ما الوزير رضا حجازي منع التحويلات لطلبة الثانوية لمدارس بعينها وبالتالي يبقوا مع بعض في لجان محددة، قلنا خلاص مبقاش فيه كوسة ولا بطيخ، لكن اللي حصل السنادي ماكانش كوسة ولا بطيخ بصراحة، ده كان علقم مُر، لإن اللي حصل في سوهاج السنة اللي فاتت اتكرر في أسيوط السنادي، 60 % من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب جامعة أسيوط رسبوا.. لاول مرة في تاريخ الكلية، 671 طالب وطالبة رسبوا في الامتحانات من أصل 1207، وكمان رسب 70% من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب جنوب الوادي في محافظة قنا وكمان 80% من المقيدين في الفرقة الأولى في كلية طب الأسنان بقنا سقطوا، 238 طالب وطالبة نجح منهم 52 بس، وفي كلية الطب 512 طالب وطالبة نجح منهم 146 بس.



وتساءلت: هم إزاي كانوا متفوقين في الثانوية العامة وجابوا مجاميع تدخلهم كليات الطب وييجوا في السنة الأولى من الكلية يقعوا الوقعة السودا دي؟ هل هي برضوا أسباب مرضية وأسرية ومادية ولا زي ما اتقال أصلهم طلبة وافدين من برة أسيوط وسوهاج وقنا.



وقالت: أنا عن نفسي معرفش لجان الاكابر دي كانت موجودة بقالها كام سنة؟ معرفش كام غشاش طلع من الثانوية العامة من المتفوقين بفلوس ونفوذ أهله، ودخل الكلية واشترى نجاحه كمان في الكلية قبل ما تتغير طرق الامتحانات ويبقى الغش صعب، وبقى دكتور ولا مهندس ولا معرفش ايه، لكن اعرف ان دول تتار جديد لازم نحذر منهم، معرفش ازاي هنشاور على ولاد الغشاشين دول علشان ما نسلمهمش حياتنا على أساس انهم نتاج عملية تعليم وتقييم سليمة بتدي كل صاحب حق مكانته اللي يستاهلها.



وأضافت "بشكر وزير التربية والتعليم أنه لغى وأصر على إلغاء لجان الغش الجماعي.. وبقوله يا معالي الوزير وانت بتعلن نتيجة الثانوية العامة لو شكيت في أمر لجنة فيها من الحبايب والقرايب ألف، اتصدى ليهم وإحنا معاك.



ووجهت حديثها للأكابر قائلة: بقول للأكابر.. او اللي شايفين انهم أكابر، طلع عيالك عندهم قيم وأخلاق أحسن ما تشتريلهم نجاح ومجموع وكرسي في كلية ما يستحقهاش، أنا ضد التعميم ومش بقول إن كل راسب فاسد.. ربنا أعلم بظروف الناس، بس احنا قدام ظاهرة عايزة وقفة للفحص والدراسة.