حروق 70%.. إصابة عجوز وشقيقته وطفلتين في انفجار أسطوانة غاز بالعجوزة

تسبب انفجار أسطوانة غاز في إصابة رجل وشقيقته وطفلتين بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بشارع عواد قرموط.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري وسيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة.
تبين بالفحص إصابة حسين محمد صميدة 62 سنة وأخته نجلاء 35 سنة والطفلتين نادية أحمد 9 سنوات وجنى محمد 7 سنوات بحروق 70%.
ونقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم.