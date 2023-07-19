فقئت عينه وتشوه وجهه..إصابات بالغة لـ مُسن أطاحت به سيارة مسرعة بأكتوبر

أطاحت سيارة مسرعة بـ مُسن أثناء عبوره الطريق بمحور جمال عبد الناصر في مدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن فقء عينه وتهشم عظام وجهه وإصابات أخرى.

ورصد مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة أثناء وقوع الحادث؛ عبور أحد الأشخاص يدعى محمد.م.ع الطريق، مرت سيارة مسرعة فاصطدمت به وألقته في نهر الطريق لأكثر من 3 أمتار ليصاب بإصابات بالغة.

وعلى الفور تم نقل المصاب عبر مرفق الإسعاف إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافه، وتم تقديم العلاج اللازم له وتبين أنه أصيب بـ نزيف في المخ وكسر في الجمجمة وفقء في العين وكسر بالأنف وكسر في الفك وكسر بالحوض وكسر في القدم.

ويتابع فريق طبي الحالة الصحية للمريض، وتم تحرير محضر بالحادث، واتهم نجل المجني عليه قائد سيارة ملاكي يدعى محمد.ع، بالتسبب في الحادث، وصدم والده.