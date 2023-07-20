أهالي سيوة: المستشفى العام يحتاج أطباء

قال الشيخ بلال أحمد بلال، أحد كبار مشايخ واحة سيوة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإقامة مشروعات كبيرة في سيوة بدأ تنفيذها.



وأضاف الشيخ بلال أحمد بلال خلال حلقة خاصة من واحة سيوة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيوة كانت تعاني من مشكلة كبيرة في الكهرباء لكنها انتهت بشكل تام حاليا، مؤكدا أن سيوة تشهد تغيير جذري في عهد الرئيس السيسي.



وأشار إلى أن مباني المستشفى العام في سيوة على أعلى مستوى، لكنه يحتاج إلى أطباء مما يضطر أهالي سيوة للذهاب إلى مطروح لتلقي العلاج.



وأكد أن مبادرة حياة كريمة بدأت منذ فترة كبيرة في سيوة، لافتا إلى أن واحة سيوة لا توجد بها بطالة، وهناك فرص عمل كثيرة متاحة في المصانع والأراضي الزراعية، فضلا عن توفير عدد كبير من المستثمرين فرص عمل بالواحة.



ولفت إلى أن واحة سيوة تمتلك عدد من المنتجعات السياحية، معلنا في الوقت ذاته أنه سيقيم منتجع سياحي على أعلى مستوى.

وطالب أحد كبار مشايخ واحة سيوة، شركة مصر للطيران بتوجيه رحلتين أسبوعيا إلى واحة سيوة، مضيفا أن الواحة بها مطار يستقبل الطيران، ولكن لا بد من زيادة عدد الرحلات أسبوعيا.

وأكمل: زيارة الرئيس السيسي إلى الواحة باتت مطلبا جماهيريا من كل أهالي سيوة، قائلا: «ربنا يعين الرئيس لأنه يواجه جبهات داخلية وخارجية».

