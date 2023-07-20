شبانة يوجه رسالة خاصة لـ الخطيب .. تفاصيل

وجّه الإعلامي محمد شبانة، التحية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي نجح في توفير الدعم لفريق الكرة على مدار الموسم الحالي، لينجح الفريق في حصد 5 بطولات، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتعامل بتهور بعد الموسم الماضي.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الأهلي حقق ما كان يسعى إليه وخطط له مجلس الإدارة، وحقق مدربه مارسيل كولر بطولات أكبر مما كان يتوقعه البعض، ليضع نفسه في سجل المدربين التاريخيين بالنادي الأهلي".

وأضاف: "الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين كلهم يستحقون الثناء والتقدير، على ما بذلوه خلال الموسم الجاري، حيث كانت ملحمة كبيرة على مدار موسم طويل".

وواصل: "أتمنى أن يمنح كولر، لاعبي الأهلي راحة، بعد موسم شاق، ولكن النادي ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الداخلية في كأس مصر".