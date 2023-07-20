دعوة لاجتماع طارئ بلجنة الطاقة بالبرلمان لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي

دعا النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة بلجنة الطاقة والبيئة وأن يرأس رئيس المجلس تلك اللجنة في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر.

وقال أبو نحول أن هذا الأمر يأتي بناء على المواد (7 ،9) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متابعًا: "يحق لرئيس مجلس النواب دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، على أن يرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها".



وأكمل أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تطل علينا من جديد في صورة لم تشهدها البلاد طيلة السنوات الـ8 الماضية، إذ تتجاوز ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، فالانقطاع المستمر يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.



واستطرد أنه بالإشارة إلي اجتماع الحكومة الذي عٌقد يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، ، الذي أكد فيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أنه قد تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحرارة الشديدة التي نشهدها حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلي انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.



وقال إنه يوجد سوء في التخطيط لمثل هذه الأزمات، وسوء في إدارة أزمة انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، منوهاً: "يجب أن يكون هناك حل بديل عن تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي على المواطنين، فيجب أن يكون للحكومة خطة استراتيجية ممنهجة حال ارتفاع درجات الحرارة وطريقة لإدارة الأزمات واضحة".