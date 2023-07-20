الكهرباء: استهلكنا ما يقارب من 35 ألف ميجا وات خلال الـ 3 أيام الماضية

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن تخفيف الأحمال، أمر خارج عن إرادتنا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ووصلنا إلى ما يقارب من 35 ألف ميجا وات، خلال فترة الذروة.



وأوضح “أيمن حمزة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على قناة “سي بي سي” أن استهلاك الكهرباء كبير للغاية وما حدث خلال اليومين الماضيين هو تخفيف الأحمال لمواجهة أعباء الموجة الحارة، منوها بأن استخدام الكهرباء خلال الثلاثة أيام الماضية هو الأعلى تاريخيا.



واسترسل: الوصول إلى 35 ألف ميجا وات لم يحصل من قبل وده أعلى استهلاك للمصريين على مدار التاريخ".



ولفت إلى أن شبكات نقل الكهرباء والتوزيع قادرة على الصمود أمام هذه الموجة الحارة، وذلك بعد التطوير الذي حدث فيها.

