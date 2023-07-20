وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

شهدت الساعات القليلة الماضية انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مدن ومحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ، لتؤدى الى تخفيف الأحمال عن الكهرباء الناجمة عن زيادة الضغط على الكهرباء.



من جانبه أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى حديث لبرنامج يحدث في مصر المذاع على mbc ، أن موجة الحر الشديدة أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء ، لافتا أنه تم التنسيق مع وزارة البترول ليحدد على إثرها نسب تخفيف الأحمال .



كشف وزير الكهرباء سبب انقطاع الكهرباء ، قائلا : إن الضغوط على الغاز تسببت في انخفاض بشبكات الغاز المغذية لشبكات الكهرباء ، محددا موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستكون خلال يومين إلى 3 أيام .

