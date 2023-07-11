رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا عن الطروحات الجديدة.. اليوم

الطروحات الجديدة .. يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، يعلن فيه عن موقف الطروحات الحكومية الجديدة، وآليات زيادة دخول القطاع الخاص في الاقتصاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار، قائلا: “الحكومة كانت تستهدف لتحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الماضي، من خطة الطروحات الجديدة في نهاية يونيو”.

الطروحات الجديدة



وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي في 8 فبراير 2023، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري من خلال الاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين فى ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأنه سيجري طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديا.

وتابع رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف 25% من تلك الشركات، ينتهي خلال 6 أشهر، وأن الشركات التي سيجري طرحها للمرة الأولى، هي شركات فى مجال “الكهرباء والتأمين”، وأبدت شركتا أكتيس وإدرا باور هولدنجز، اهتمامهما مجددًا بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها ملياري دولار، بما يُمكن أن يساهم بدعم الاقتصاد الذي يسعى لتوفير سيولة دولارية "وفق بلومبرج" في 8 يونيو 2023.