أحمد موسى: التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة"، مؤكدا أن التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "المواطن دائما على حق لأنه يتحمل الارتفاع في الأسعار"، مضيفا: "التضخم مرتفع في تركيا لـ70% والأرجنتين وصل إلى 51%".

وأكمل: "مسئولية الحكومة والبنك المركزي هو السيطرة على التضخم"، مشيرا: المواطن هو اللي بيدفع فاتورة ارتفاع الأسعار".

