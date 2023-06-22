أستاذ إدارة: مؤسسة التمويل أعلنت نيتها الاستثمار ببرنامج الطروحات في مصر

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب السابق، واستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن هناك شركات في برنامج الطروحات قيمة أصولها أعلى من عائد طرحها، وميزان المدفوعات يسير بخطى ثابتة وكان أول سقوط للميزانية في 89، مشددًا على أن أعوام 2015 و2016 و2017 أكثر تعثرًا والمال الساخن كان سبب عدم تأثرًا بالأزمة.

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خروج الأموال الساخنة سبب إحساسنا بالأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن برنامج الطروحات هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية، والتقليل في الاستيراد يترتب عليه تقليل الصادرات ويرتبط به تقليص وصول أموال المصريين في الخارج، موضحًا أن تعويم الجنيه ليس قرار ولكنه يستجيب ومربوط لقواعد العرض والطلب.

برنامج الطروحات

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل أعلنت نيتها الاستثمار في برنامج الطروحات ومصر لديها مصالح كبيرة مع البنك الدولي، مؤكدًا أن بيع الأصول لن يكون كافيًا، منوهًا بأن البنك المركزي أعلن أنه من شهر إبريل 2023 وحتى مارس 2024 لديه تدفقات معلومة 15.9 مليار دولار.