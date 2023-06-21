سي آي كابيتال: اختيار التمويل الدولية مستشارا في برنامج الطروحات "موفق"

أكد محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "سي آي كابيتال القابضة"، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشارا للحكومة لبرنامج الطروحات "موفق"، والاعتماد عليه من أجل فكرة عامة ونظرة شمولية بدلًا من الاجتهاد لكل شركة على حدة.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية في غاية الأهمية والتوقيت، مشددًا على أنه يقدم النصائح من أجل إجراءات ووجهة نظر شمولية، حيث إن هذه المؤسسة لديها أذرع وواحدة من مؤسسات البنك الدولي ولها دور في التعامل مع الشركات الناشئة.

الشركات في مصر

وأوضح أنه استشاري ويتخذ قرارات وله قصص نجاح في سوق الشركات بمصر، مؤكدًا أن وجوده كمستثمر لا يتعارض مع الدور الذي يقوم به كاستشاري، بدلًا من عمل كل شركة من وجهة نظرها، لابد أن يكون لدينا النظرة الشاملة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل التعامل مع القرارات الاقتصادية بنوع من السرية.

وتابع أن الجهد المطلوب هو تجهيز هذه الشركة من أجل الطرح، كما أن الأمور في هذا الجانب تكون نظرة شاملة أكبر ونحتاج إليها، منوهاً بأن هناك لجنة في مجلس الوزراء مسئولة عن عمليات الطرح وتتعامل مع الوزارات والصندوق السيادي.

