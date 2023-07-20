القومي للمرأة: السيدة تحولت من مستهلكة إلى منتجة وشريكة في التنمية

قالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تحولت من مستهلكة لمنتجة، وأصبحت المبادرات الحكومية ومبادرات المجلس القومى للمرأة لتدريب وتأهيل وتمكين المرأة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافت سناء السعيد، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، نأخذ مشروع صغير على حسب طبيعة المرأة فى المكان الريفى الذى تعيش فيه كتربية الدواجن والخياطة ومنتجان الألبان، ونقوم بتأهيلها وتمكينها وتعريفها بكيفة الحصول على مشروع صغير ومتناهى الصغر حسب طبيعة المشروع والتسويق لها وتعريفها بكيفية تسويق منتجاتها.

وأكدت سناء السعيد، المرأة فى الريف والقرى أصبحت على الطريق الصحيح وواعية ومدركة انها بدأت شريك فى التنمية على قدر المكان المتواجدة فيه قادرة على العطاء والمساعدة فى التنمية.