برلمانية: قرار السيسي بالعفو عن محبوسين يعكس حرصه على إنجاح الحوار الوطني

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر ، إستجابة لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوي السياسية ، مؤكدة ان ذلك يعكس مدي حرص القيادة السياسية علي خلق مناخ سياسي منفتح يضم جميع اطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته .



وأكدت " نبيه" أن قرارات العفو جاءت في توقيت مناسب ، في ظل حوار وطني شامل يضم كافة القوي السياسية والشخصيات العامة وكافة أطياف الشعب المصري ليؤكد حرص القيادة علي إنجاح الحوار الوطني والعمل علي تحقيق مخرجاته للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.



وأشارت " نبيه " ان القيادة السياسية حريصة علي إنجاح الحوار الوطني وأن تكون كل القوي السياسية فاعلة ومشاركة ومتفاعلة في المساحات المشتركة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مؤكدة إن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



واكدت " نبيه " أن إستجابة الرئيس السيسي لمطالب مجلس أمناء الحوار وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني،إنما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.



وكان قد استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطاته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.