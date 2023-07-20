لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية «بريكس»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس" يعقد في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.



وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية سيرجي لافروف".