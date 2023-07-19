لافروف سينوب عنه.. جنوب أفريقيا تعلن عدم حضور بوتين قمة بريكس

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.



وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان : "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية السيد سيرجي لافروف".



قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون قمة بريكس.

كما أكد المكتب أن" قمة بريكس ستعقد شخصيًا لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا".