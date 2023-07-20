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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: نعتزم استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة خلال أكتوبر

صدى البلد

قال وزير البترول طارق الملا، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن وزارة البترول تعتزم استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة التابعتين لها خلال أكتوبر  المقبل.

وأضاف الوزير أن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالمياً.

كان الوزير قال بداية الشهر الحالي، إن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو حزيران بسبب عوامل موسمية، من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي.

وأضاف آنئذ أنه لا يوجد «سبب خاص»، وأن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد.

وتوقع الملا انخفاض إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال 50 بالمائة هذا العام، نظراً لتراجع الأسعار العالمية، وقد انخفضت الأسعار بنحو الثلثين مقارنة مع المستويات القياسية التي سجلتها في 2022.

يستحوذ قطاع الكهرباء المصري على نحو 58.3 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للعام المالي الماضي 2021-2022.

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