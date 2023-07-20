رسميا.. 10 آلاف مشجع لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في نهائي كأس الرابطة



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري المقرر لها، السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس الرابطة.



وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي:" رابطة الأندية المحترفة تنجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق في نهائي كأس الرابطة يوم السبت 22 يوليو المقام على استاد الجيش ببرج العرب".



يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا أعلن مؤخرا إنهاء تعاقده مع حلمي طولان، وتعيين أيمن الرمادي خلفا له.