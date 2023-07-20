عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو

أكد الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع المدني يصل إلى عمق المجتمع، ويصل إلى الأسر الموجودة في المناطق النائية والحدودية.

عضو التحالف الوطني:يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسر الأكثر أحتياجاً أقتصادياً

وقال ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسرالأكثر احتياجاً اقتصادياً، مؤكداً أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج.

وأضاف عضو التحالف الوطني: “التمكين الأقتصادي قائم على أسس سليمة، وعندما اجتمعت الجمعيات، وأصبح الجميع يتناقش على طاولة واحدة، بدأنا الدخول في التمكين الاقتصادي بفكر مختلف”.