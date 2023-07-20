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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كميات كبيرة من الأسمنت.. انقلاب حمولة سيارة نقل بطريق القنطرة شرق

انقلاب الحمولة
انقلاب الحمولة

شهد طريق القنطرة شرق ،في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة وذلك دون خسائر بشرية.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

اخطار بانقلاب حمولة سيارة

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطار يفيد بوقوع انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت على طريق القنطرة شرق، مما أدى إلى غلق الطريق ولكن دون إصابات أو وقوع خسائر في الأرواح.  

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  


كما توجه رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق  إلى مكان الحادث، وتم تأمين الطريق لحين رفع السيارة والبضاعة التي سقطت من عليها.

إعادة فتح الطريق

تم فتح الطريق  بواسطة معدات وأفراد  مركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة.

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