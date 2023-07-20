كميات كبيرة من الأسمنت.. انقلاب حمولة سيارة نقل بطريق القنطرة شرق

شهد طريق القنطرة شرق ،في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة وذلك دون خسائر بشرية.

اخطار بانقلاب حمولة سيارة

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطار يفيد بوقوع انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت على طريق القنطرة شرق، مما أدى إلى غلق الطريق ولكن دون إصابات أو وقوع خسائر في الأرواح.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



كما توجه رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق إلى مكان الحادث، وتم تأمين الطريق لحين رفع السيارة والبضاعة التي سقطت من عليها.

إعادة فتح الطريق

تم فتح الطريق بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة.

IMG-20230720-WA0060

IMG-20230720-WA0058

IMG-20230720-WA0059

IMG-20230720-WA0057

IMG-20230720-WA0056