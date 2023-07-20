حضور جماهيري قياسي في مباراتي افتتاح كأس العالم للسيدات

شهدت مباراة نيوزيلندا والنرويج في بطولة كأس العالم للسيدات التي انطلقت اليوم حضوراً قياسياً في عدد الحضور الجماهيري حيث أمتلي ملعب أيدن بارك عن أخره.



وتواجد 42137 مشجع في المباراة التي شهدت فوز تاريخي لنيوزيلندا أحدي الدولتين المضيفتين على النرويج بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية على ملعب ادين بارك في اوكلاند.



وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين اضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي.



فيما شهدت المباراة الثانية بين استراليا وإيرلندا في سيدني ضمن المجموعة الثانية، حضور 75 ألف مشجّع.