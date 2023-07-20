عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان: توافد 10ألاف زائر على مهرجان المانجو والمبيعات تجاوزت 2000 طن

مهرجان المانجو بأسوان
مهرجان المانجو بأسوان

يواصل مهرجان مانجو أسوان 2023 فعالياته المتنوعة وسط إقبال كبير من المواطنين والأفواج السياحية داخل حديقة الشيراتون ، والتى تستمرإلى مساء اليوم 20 يوليو الجارى . 

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المهرجان شهد توافد أكثر من 10 ألاف زائر ، فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50 % لـ 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، وتجاوز حجم المبيعات الـ 2000 طن . 

محافظ أسوان: استكمال إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بالشلال

محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس القادم

مانجو

وأشار أشرف عطية إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان . 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد ٤٠٠ طن مانجو كمرحلة أولى ، فضلاً عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة ،ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والجلوك والتيمور وخدالجميل والصديقة والياسمينا والكيت والهايدى والهندى . 

وأضافت بأن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ،بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ،وكذا ورش للرسم الحر . 

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة تكثيف الجهود للحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

محافظ أسوان: استكمال إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بالشلال

محافظ أسوان: حققنا 198.3% من المستهدف لتوريد القمح إلى الشون والصوامع

جهود

وشدد على ضرورة القيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 220 م2 وذلك بقرى بنبان والمنصورية والشطب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات مهرجان مانجو أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

صدام باتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. قرار من علام وحازم ينفي وفيفا ترفض

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان: بدء فتح المدارس لإقامة الأنشطة التربوية والأندية الصيفية

ترشيحاتنا

مدبولي يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

بوتين يمدد قيود التصدير حتى نهاية 2025

رغم محاولتهم لإنقاذ كوكب الأرض.. هجوم حاد على ناشطي المناخ فى أستراليا

لتنفيذ مشروع قطارLRT.. تعاقد بين حلوان للآلات و"الزامل" و"AVIC” الصينية

نشرة الفن | سارة عبد الرحمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ عمرو جمال .. هجوم على ممثلة إسرائيلية بسبب كليوباترا

بالفيديو كونفرانس.. جنوب إفريقيا تعلن تفاصيل مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب المستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ