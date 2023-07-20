أسوان: توافد 10ألاف زائر على مهرجان المانجو والمبيعات تجاوزت 2000 طن

يواصل مهرجان مانجو أسوان 2023 فعالياته المتنوعة وسط إقبال كبير من المواطنين والأفواج السياحية داخل حديقة الشيراتون ، والتى تستمرإلى مساء اليوم 20 يوليو الجارى .

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المهرجان شهد توافد أكثر من 10 ألاف زائر ، فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50 % لـ 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، وتجاوز حجم المبيعات الـ 2000 طن .

مانجو

وأشار أشرف عطية إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان .

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد ٤٠٠ طن مانجو كمرحلة أولى ، فضلاً عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة ،ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والجلوك والتيمور وخدالجميل والصديقة والياسمينا والكيت والهايدى والهندى .

وأضافت بأن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ،بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ،وكذا ورش للرسم الحر .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة تكثيف الجهود للحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جهود

وشدد على ضرورة القيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 220 م2 وذلك بقرى بنبان والمنصورية والشطب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .