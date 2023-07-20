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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعلن نجاح فعاليات قافلة التنمية لتحيا مصر في شلاتين وحلايب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية البر والتقوى، عن نجاح فعاليات القافلة التنموية التى تهدف لدعم الأسر الأولى للرعاية في شلاتين وحلايب وأبورماد.

 

تم تنفيذ القافلة الإنسانية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وشملت عددًا من المساعدات اللازمة التي تلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة في القافلة 4640 كرتونة، تم توزيعها على 4640 أسرة من الأسر المستهدفة، وتوفير 87 مرتبة لـ 87 أسرة و134 بوتاجاز لـ 134 أسرة، بهدف تحسين ظروف المعيشة وتوفير سبل الراحة والاستقرار للأسر.

 

تأتي القافلة التنموية جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق تحيا مصر، وتعكس المبادرة التكاتف والتعاون الاجتماعي في تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز روح المسؤولية المجتمعية بين الجهات المعنية بالعمل الخيري والتنمية الاجتماعية في البلاد.

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