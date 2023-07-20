9 رموز .. تعرف على مكرمي المهرجان القومي للمسرح المصري

أيام قليلة وتنطلق الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس 2023، وتشهد تلك الدورة تكريم عدد من الرموز المسرحية.

خالد الصاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، النجم خالد الصاوي، عن مجمل مسيرته الفنية، وإسهاماته في المسرح المصري خلال حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وقال الفنان خالد الصاوي: "هذا التكريم أسعدني، لأنني خدمت في المسرح لسنوات، وحاولت أن أعمل فيه بكل طاقتي كممثل ومخرج ومؤلف وملحن، كما كتبت أشعار المسرحيات التي أخرجتها، وبالتأكيد أنا سعيد أن يتم تكريمي عن أعمالي المسرحية التي قدمتها رغم أن الإمكانيات وقتها كانت ضعيفة، أما الكتابة فهي مازالت موجودة ومشتاق جدا للوقوف على خشبة المسرح.

محمد السيد عيد

ويكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، الكاتب الكبير محمد السيد عيد خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي تقام في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل.

ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الكاتب والمفكر محمد السيد عيد وأعماله المبدعة في المسرح، وكذلك في باقي الوسائط من إذاعة وتلفزيون.



أحمد فؤاد سليم

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، تقديرا لمشواره الفني بشكل عام، والمسرحي بشكل خاص.

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، "ماستر كلاس" للفنان والمخرج الكبير خالد جلال تحت عنوان “كيفية صناعة النجم: مركز الإبداع نموذجا”.

أحمد أبو داوود

يكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض فى حفل افتتاح دورته السادسة عشرة الفنان محمد أبو داود ، تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

محمد محمود

يكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض فى حفل افتتاح دورته السادسة عشرة الفنان محمد محمود، تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

وعبر الفنان محمد محمود عن سعادته بهذا التكريم قائلا: أنا سعيد لتقدير مجهودي في المسرح على مدار 40 عاما، فأخيرا شعرت أن مجهودي لم يضع، واعتبر هذا التكريم تقديرا للمجهود الذي بذلته منذ تخرجي من معهد الفنون المسرحية، ثم عملي في مسارح الدولة ومسرح القطاع الخاص كممثل مسرح محترف، حتى أصبحت مدير عام لثلاثة مسارح في مصر هي "المسرح الحديث ومسرح الطليعة والمسرح الكوميدي"، وأتمنى تصوير الأعمال المسرحية الجيدة لتوثيق مجهود كل الممثلين على خشبة المسرح، وأشكر الفنان والنجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري واللجنة العليا للمهرجان، لأنني أعتبر هذا التكريم رسالة من عند الله بأن هناك من يتابع مسيرتي ويقدر مجهودي في المسرح كممثل ثم كإداري.

رشدي الشامي

المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته، السادسة عشرة الفنان القدير رشدي الشامي، الذي جاء قرار تكريمه بإجماع اللجنة العليا للمهرجان، وجاء في حيثيات تكريمه أنه أحد أبناء المسرح المصري المخلصين له، و الذي قضي سنوات كثيرة من عمره علي خشبة المسرح القومي، وله الكثير من الأعمال المسرحية المتميزة علي مسرح الدولة .

وقال الفنان رشدي الشامي تعليقا علي تكريمه : اعتذرت عن أكثر من تكريم خلال الفترة الماضية، ولكن تكريم المهرجان القومي للمسرح لا استطيع الاعتذار له، فهو التكريم المنتظر لأي فنان مسرحي، لما يحمله المهرجان من قيمة كبيرة وتأثير في الساحة الفنية، ولذلك أنا سعيد جدا بهذا التكريم وأشكر القائمين عليه وعلي رأسهم الفنان محمد رياض، واللجنة العليا .

رياض الخولي

المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض ، الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل إفتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس، ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون.

عبر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم حيث قال : سعيد بتكريمي من قبل القائمين علي المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة مايثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة ، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها ، والمهرجان القومي للمسرح علي وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان ، لذا بشكر الفنان محمد رياض والقائمين علي المهرجان علي هذا التكريم .

سامي عبد الحليم

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ 16 والتي ستنطلق خلال الفترة من يوم 27 يوليو المقبل وتستمر الفعاليات حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

عبر الفنان سامي عبد الحليم عن سعادته بهذا التكريم قائلا : بالرغم من تكريمي في العديد من المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية إلا أن هذه المرة الأولى التي اشعر فيها بمشاعر مختلطة ما بين المفاجأة والامتنان والسعادة، وشعرت أن هناك من يرى مجهودي في المسرح بل ويقدره، وفي تلك اللحظة التي تفاجأت بتكريمي فيها خلال مهرجان للمسرح المصري، شعرت أن مجهود الأعوام السابقة لم يضع هباء.

صلاح عبد الله

المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض النجم الكبير صلاح عبد الله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون .

واختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.