بـ طلب أوسوريو | خالد الغندور : ثنائي أجنبي في الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية استعداد للموسم المقبل.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أنهينا الاتفاق مع ثنائي أجنبي بناء على طلب أوسوريو" .



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر تأجيل مناقشة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية لحين حل أزمة منع النادي من قيد وسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يفضل الانتظار لحين حل أزمة القيد على أن يناقش بعدها فكرة إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لأندية الدوري لاكتساب المزيد من الخبرات حال إبرام صفقات جديدة.