الجمهورية الجديدة.. المصريين الأحرار عن قرارات العفو: رودو الفعل الخارجية أسعدتنا

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ردود الفعل الخارجية على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية فيها إشادات كبيرة.

وأضاف عضام خليل في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" سعداء بهذه الإشادة وسعداء بالإشادات العالمية والدولة المصرية تطبق حقوق الإنسان طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة وهناك معايير قانونية متاحة، وعندما يتاح للرئيس السيسي من خلال صلاحياته الدستورية أن يتخذ قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليه لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى يتم العفو الرئاسي».

وأضاف «خليل»،: «كنا على يقين بأن الرئيس السيسي سيتخذ هذه القرارات إذا كانت هناك مناشدة من الحوار الوطني والقوى الوطنية أو لم تكن، لأكثر من سبب، منها البُعد الإنساني عند رئيس الجمهورية، كما أن باتريك زكي ومحمد الباقر صدر ضدهما حكم قضائي وقضيا فترة في الحبس الاحتياطي».

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، موضحًا: «من يدخل الحوار الوطني عليه أن يستهدف العطاء بأفكار بناءة تعتمد على الابتكار والإبداع وأن يتم الإعلان عن حلول قابلة للتطبيق».

