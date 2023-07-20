عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. رامي ربيعة يوجه رسالة لإمام عاشور وتحذير من خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

 

 

عميد معهد القلب الأسبق يوضح خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس.. فيديو


أكد الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، أن الله خلق في الإنسان جهازا لتنظيم درجة حرارة الجسم، بحيث تكون درجة حرارة الجسم ثابتة عند 37 درجة، ففي الأجواء الحارة لا تزيد على 37، وفي الأجواء الباردة لا تقل عن 37.

عميد معهد القلب الأسبق: جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية
وقال شريف عبد الهادي، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية الموجودة في الجلد والغدد العرقية، والأوعية الدموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ليحدث تبادل بين حرارة الجسم وحرارة الجو فتنخفض درجة حرارة الجسم.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، أن الغدد العرقية تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ثم يتبخر هذا العرق فتنخفض درجة حرارة الجسم لتظل ثابتة عند 37 درجة.


شخصية الأهلي.. رامي ربيعة يوجّه رسالة نارية لـ إمام عاشور

 

أكد رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، أنه رحّب بـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، موضحًا أن أول رسالة لـ إمام كانت: "أنت وسط أخواتك وأحبائك، وأن إمام لعب معه في المنتخب".

وأضاف رامي ربيعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه عرف شخصية النادي الأهلي، وأنه تحدث معه عن الأشياء التي تتم في النادي.

وأشار إلي أن إمام عاشور لاعب كبير، وأن النادي الأهلي لا يعتمد على لاعب واحد، ولكن فريق كرة القدم جماعية، والأهلي بالجميع، وليس بـ لاعب.


الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة لنهاية الأسبوع.. واحذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس

 

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على اقل تقدير حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة فترة الظهيرة لأن في ذلك الوقت تسجل أعلى درجة الحرارة على مدار اليوم.


الشناوي عن عيوب استخدام الذكاء الاصطناعي بالسينما: لا يخلق وجدان ويسبب اضطرابات

تحدث طارق الشناوي الناقد الفني عن عيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما، قائلاً:"إن الخوف من المجهول أمر طبيعي، الإنسان عدو ما يجهل، حتى صناع الذكاء الاصطناعي قالوا إحنا مش عارفين رايحين على فين"

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، إن الذكاء الاصطناعي لا يخلق وجدان، و الفن و الإبداع مرتبطان بالوجدان، مؤكداً أن الذكاء الإصطناعي يسبب تخوف و إضطرابات لبعض الكوادر مثل الكتاب والمؤلفين.


خبير اقتصادي: هناك توسعات في المجال الزراعي تحتاج إلى إنتاج المزيد من الأسمدة

 

‏قال الكاتب الصحفي عبد الناصر منصور، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي دائما يوجه بتعميق الصناعة المحلية ليكون هناك اكتفاء ذاتي في احتياجات مصر في العديد من السلع، خاصة الأسمدة.

 

المجال الزراعي
‏وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، أن هناك توسعات في المجال الزراعي تحتاج إلى إنتاج المزيد من الأسمدة بأنواعها المختلفة، ومع زيادة هذا النوع من الإنتاج سيكون له تأثير إيجابي على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية في ضوء الخطة التي تنفذها الدولة.


تفاصيل إخلاء محطة قطارات فرنسية بسبب إنذار بقنبلة

 

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إخلاء محطة ليل – أوروبا للقطارات في فرنسا بسبب إنذار كاذب، مشيرًا إلى أن الإنذارات الكاذبة في محطات القطارات بفرنسا زادت في الفترة الأخيرة.


عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو

 

أكد الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع المدني يصل إلى عمق المجتمع، ويصل إلى الأسر الموجودة في المناطق النائية والحدودية.

عضو التحالف الوطني:يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسر الأكثر أحتياجاً أقتصادياً
وقال ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر  القناة الأولى، أنه يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسرالأكثر احتياجاً اقتصادياً، مؤكداً أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج.


التضامن: 90% من المشاركين في معرض ديارنا سيدات.. ويستمر لمدة شهرين


 

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» يُقام في مارينا 5 على مساحة 1500 متر في نسخته الثامنة هذا العام، مشيرة إلى أن المعرض مستمر لمدة شهرين ليغطي فترة الصيف كلها، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين، إذ تقدم نحو 1500 عارض.

 

عميد معهد القلب معهد القلب القلب درجة الحرارة القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأحد المقبل.. الطقس يصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة الحارة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

خوفا من سقوطه.. جدل واسع بشأن استخدام بايدن سلما مخصوصا لصعود الطائرة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

ترشيحاتنا

الكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الجندي الأمريكي المعتقل بـ كوريا الشمالية

تعرف على مهاجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المطلوب في الزمالك

تصعيد مستمر.. أمريكا تعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وزير الزراعة يوجه بتدقيق حصر المساحات المنزرعة فعليا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

دعاء عاشوراء للمريض.. بظهر الغيب مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ