توك شو.. رامي ربيعة يوجه رسالة لإمام عاشور وتحذير من خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عميد معهد القلب الأسبق يوضح خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس.. فيديو



أكد الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، أن الله خلق في الإنسان جهازا لتنظيم درجة حرارة الجسم، بحيث تكون درجة حرارة الجسم ثابتة عند 37 درجة، ففي الأجواء الحارة لا تزيد على 37، وفي الأجواء الباردة لا تقل عن 37.

عميد معهد القلب الأسبق: جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية

وقال شريف عبد الهادي، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية الموجودة في الجلد والغدد العرقية، والأوعية الدموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ليحدث تبادل بين حرارة الجسم وحرارة الجو فتنخفض درجة حرارة الجسم.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، أن الغدد العرقية تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ثم يتبخر هذا العرق فتنخفض درجة حرارة الجسم لتظل ثابتة عند 37 درجة.



شخصية الأهلي.. رامي ربيعة يوجّه رسالة نارية لـ إمام عاشور

أكد رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، أنه رحّب بـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، موضحًا أن أول رسالة لـ إمام كانت: "أنت وسط أخواتك وأحبائك، وأن إمام لعب معه في المنتخب".

وأضاف رامي ربيعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه عرف شخصية النادي الأهلي، وأنه تحدث معه عن الأشياء التي تتم في النادي.

وأشار إلي أن إمام عاشور لاعب كبير، وأن النادي الأهلي لا يعتمد على لاعب واحد، ولكن فريق كرة القدم جماعية، والأهلي بالجميع، وليس بـ لاعب.



الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة لنهاية الأسبوع.. واحذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على اقل تقدير حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة فترة الظهيرة لأن في ذلك الوقت تسجل أعلى درجة الحرارة على مدار اليوم.



الشناوي عن عيوب استخدام الذكاء الاصطناعي بالسينما: لا يخلق وجدان ويسبب اضطرابات

تحدث طارق الشناوي الناقد الفني عن عيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما، قائلاً:"إن الخوف من المجهول أمر طبيعي، الإنسان عدو ما يجهل، حتى صناع الذكاء الاصطناعي قالوا إحنا مش عارفين رايحين على فين"

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، إن الذكاء الاصطناعي لا يخلق وجدان، و الفن و الإبداع مرتبطان بالوجدان، مؤكداً أن الذكاء الإصطناعي يسبب تخوف و إضطرابات لبعض الكوادر مثل الكتاب والمؤلفين.



خبير اقتصادي: هناك توسعات في المجال الزراعي تحتاج إلى إنتاج المزيد من الأسمدة

‏قال الكاتب الصحفي عبد الناصر منصور، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي دائما يوجه بتعميق الصناعة المحلية ليكون هناك اكتفاء ذاتي في احتياجات مصر في العديد من السلع، خاصة الأسمدة.

المجال الزراعي

‏وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، أن هناك توسعات في المجال الزراعي تحتاج إلى إنتاج المزيد من الأسمدة بأنواعها المختلفة، ومع زيادة هذا النوع من الإنتاج سيكون له تأثير إيجابي على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية في ضوء الخطة التي تنفذها الدولة.



تفاصيل إخلاء محطة قطارات فرنسية بسبب إنذار بقنبلة

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إخلاء محطة ليل – أوروبا للقطارات في فرنسا بسبب إنذار كاذب، مشيرًا إلى أن الإنذارات الكاذبة في محطات القطارات بفرنسا زادت في الفترة الأخيرة.



عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو

أكد الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع المدني يصل إلى عمق المجتمع، ويصل إلى الأسر الموجودة في المناطق النائية والحدودية.

عضو التحالف الوطني:يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسر الأكثر أحتياجاً أقتصادياً

وقال ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه يتم التنسيق مع جهات الدولة لتمكين الأسرالأكثر احتياجاً اقتصادياً، مؤكداً أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج.



التضامن: 90% من المشاركين في معرض ديارنا سيدات.. ويستمر لمدة شهرين





قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» يُقام في مارينا 5 على مساحة 1500 متر في نسخته الثامنة هذا العام، مشيرة إلى أن المعرض مستمر لمدة شهرين ليغطي فترة الصيف كلها، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين، إذ تقدم نحو 1500 عارض.