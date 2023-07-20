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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالحكيم عبدالناصر: 95% من الشعب المصري افتقدوا الحقوق الإنسانية قبل ثورة يوليو

عبد الحكيم عبد الناصر،
عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن 95% من الشعب المصري كانوا يفتقدون الحقوق الأساسية قبل ثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أن بعض الوثائق أثبتت خطة الغرب لتدويل قناة السويس قبل ثورة 23 يوليو.

 

وقال عبد الحكيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قانون الإصلاح الزراعي ملك الفلاحين الأرض لأول مرة، الثورة أتاحت 50% من البرلمان للعمال والفلاحين.

 

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه كي نرى الفارق بين ما قبل وما بعد ثورة 23 يوليو، انظروا إلى أسلوب التعامل مع العمال الذين بنوا قناة السويس بالسخرة، وفي المقابل العمال الذين بنوا السد العالي بكل كرامة، معلقا “لازم الشعب المصري يعرف قيمة جيش مصر، اللي أنقذ مصر مرة أخرى في 2013 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”

جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر ثورة 23 يوليو 1952 قناة السويس قانون الإصلاح الزراعى

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عبدالحكيم عبدالناصر: 95% من الشعب المصري افتقدوا الحقوق الإنسانية قبل ثورة يوليو

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