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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف في أمريكا بسبب هجوم روسي بـ أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الجيش الروسي يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية بغارات ضخمة بطائرات مسيرة.

وأوضحت الصحيفة: ”من سمات الدفاع الروسي الحالي الطائرات بدون طيار المنتشرة في كل مكان، والتي تزود الجيش في الوقت الفعلي بمعلومات مفصلة حول موقع القوات الأوكرانية، مما يسمح له بتنفيذ هجمات ضخمة بواسطة طائرات الكاميكازي بدون طيار أو توجيه ضربات مستهدفة".

وأضافت أن “حتى القوات المسلحة الأمريكية لم تواجه مثل هذا التحدي من العدو، على الرغم من كل خبرتها القتالية في العقود الماضية”.

وأشارت إلى أن محاولات الجيش الأوكراني لاختراق الدفاع الروسي بوحدات مدرعة قوبلت بنيران مدفعية ساحقة وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة وابل وضربات مروحية.

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وأكدت أن ذلك أدى إلى خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في القوى العاملة والمعدات.

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