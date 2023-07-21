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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

صدى البلد

أثار مقطع فيديو للشيف التركي  الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak،  الكثير من الجدل بمقطع فيديو له أثار الكثير من الجدل حيث ظهر الشيف بوراك في مقطع الفيديو وهو يثير الجدل باعلانه عن رفع دعوى قضائية وذلك بحق والده وذلك بسبب بيع والده لحقوق ملكية اسمه.

وقد ظهر الشيف العالمي في فيديو وهو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع الدعوى القضائية ضد والده، وذلك بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيقوم بمواصلة مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

أشار الجدل  في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل، أنّه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، وذلك باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلًا أرجو عدم الخداع باللصوص الذين يقومون باستغلال اسمه وصورته.

وأشار إلى أن الخلاف بينه وبين والده يرجع إلى خلافات في العمل وتتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي وذلك دون علمه

ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

مقطع فيديو بوراك أوزدمير مطاعم CZN Burak حقوق ملكية

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شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

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