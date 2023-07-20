بعد تكريمه من الأهلي.. شاهد أول تعليق من أيمن أشرف

وجه أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم،رسالة شكر للنادي الاهلي عبر حسابة بموقع انستجرام .

و كتب أيمن اشرف : شكرًا كابتن محمود الخطيب و مجلس إدارة النادي الاهلي .

واستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم، أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتكريمه قبل انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع أيمن أشرف، أكد خلالها على اعتزاز النادي وتقديره لعطاء اللاعب، وكونه من أبناء الأهلي المخلصين والمعروف عنهم الالتزام والانضباط على مدار مشوارهم الكروي، فضلًا عن مساهمته مع زملائه في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية وإسعاد الجماهير.

وأكد رئيس النادي خلال الجلسة، أن الأهلي لن ينسى من أعطى بحب وإخلاص، وبذل كل الجهد من أجل رفعة النادي في كافة المحافل، وأن أبواب الأهلي سوف تظل مفتوحة أمامه في كل وقت، خاصة وأن ارتباطه بالنادي أكبر من أي عقود تبدأ وتنتهي.

وفي نهاية اللقاء أهدى محمود الخطيب درعًا خاصًّا لأيمن أشرف؛ تقديرًا لما قدمه مع النادي خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق في مشواره الفترة القادمة.