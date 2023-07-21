أخبار التعليم| المريخ الأحمر والزهرة يلمعان فى سماء مصر.. البحث العلمي تعلن عن منح مقدمة من اليونسكو للباحثين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

تتزين سماء مصر على مدار يومي الليلة وغدآ، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران رباعي فى السماء حين يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.



٢٤ يوليو .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن تأهيل الشباب نحو الابتكار

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعلن عن منح مقدمة من اليونسكو للباحثين .. احصل على فرصة



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة عن فتح باب التقدم للمنح السنوية المقدمة بالتعاون مع منظمة اليونسكو .

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بكلية الحقوق جامعة عين شمس



يبحث عدد كبير من طلاب الدراسات العليا، عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بعد الإعلان رسميا خلال الساعات الماضية، فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت بالتزامن مع الامتحانات مؤخرا.

نتائج الالتماسات علي امتحانات الترم الثاني باداب عين شمس

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب معرفة النتائح من خلال ums.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل ان نتائج الالتماسات عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .