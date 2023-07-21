نجم النادى الأهلي يخوض فترة معايشة في ريال بيتيس الإسبانى

يخضع عمر سيد معوض جناح الأهلى الشاب لفترة معايشة فى نادى ريال بيتيس الإسبانى لمدة شهر، فى ظل قناعتهم بإمكانيات لاعب الأهلى الشاب.

وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "النادى الأهلى تلقي خطاب من نادى ريال بيتيس الإسباني يطلب فيه خضوع عمر سيد معوض لفترة معايشة لمدة 30 يوما وهو ما وافق عليه مسئولو الأهلي، واللاعب سافر منذ أيام للتدريب مع الفريق الإسباني"

وسبق لمعوض أن خاض فترة معايشة إيجابية في البرتغال يواصل من خلالها النادي البرتغالي في متابعة اللاعب لحين وصوله سن 18 عامًا.

يذكر أن عمر معوض هو نجل سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي ساهم في حصول ناديه والمنتخب الوطني على العديد من البطولات المحلية والدولية.