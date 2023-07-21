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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت على منعهم من دخول الأهرامات

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

قال المهندس محمد سراج، المدير الإقليمي لشركة "تيكتس مارشيه" المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر، إنه لا يوجد أي خطابات أو اتصالات رسمية وصلت للشركة فيما يتعلق بإلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر، وأن الشركة مثلها مثل المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الشركة حصلت على كافة التصاريح الرسمية لإقامة الحفل، ولم يتواصل أحد لنفي هذا الأمر، "تصاريح الشركة زي ما هي ومحدش كلمنا نهائي عن إلغاء الحفل". 

الشركة المنظمة تبدي تعجبهم من منعهم من دخول الأهرامات 

وأضاف "سراج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ترافيس سكوت فوجئ برفض دخوله الأهرامات وبالأخص مكان تنظيم الحديث، وحينما سألت الشركة عن السبب، علم أن الحفلة اتلغت، وبعد فحص الأمر، وُجد أن هناك أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي من لجان إلكترونية، موضحا أنه واجه العديد من هذه اللجان بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتابع، أنه كان من المفترض أن يدخل ترافيس سكوت والشركة المنظمة أمس من أجل التجهيز للحفل، إذ أنه يحتاج عدد من الأيام من أجل التجهيز الأمثل للحفل، لافتا إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المانحة للترخيص أكدوا أن هناك جملة مكتوبة وهي أن التصريح يعتبر لاغي في حال عدم موافقة الجهات الأمنية، والجهات الأمنية حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي خطاب صريح يعلن أنها ترفض إقامة الحدث. 

واستكمل، أن ترافيس سكوت واحد من أكبر الفنانين في العالم في مجال الراب، ويمتلك على حساب انستجرام فقط أكثر من 50 مليون متابع، وحفلاته تشهد إقبال جماهيري كبير، "فتحنا الحفلة الساعة 2 بالليل لأنه سيكون هناك هجوم على شراء التذاكر، وتم بيع كافة التذاكر في 11 دقيقة فقط، وكان من الممكن أن نبيع رقم ضخم من التذاكر، ولكن تم بيع 6 ألاف تذكرة فقط لأن الحفلة سيتم بثها في العالم كله". 

ترافيس سكوت المهندس محمد سراج تيكتس مارشيه ام بي سي مصر برنامج يحدث في مصر شريف عامر

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