خطوة جبارة.. تعليق مثير من فرج عامر بعد انضمام إمام عاشور للأهلي

لا صوت يعلو فوق انضمام إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى الفريق الأحمر قادمًا من ميتيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة فى تغريدة له عبر حسابه علي فيسبوك "انضمام امام عاشور الي الاهلي ، بمثابة خطوة جبارة وصفقة تاريخية بمعني الكلمة بتفكرني بصفقة انضمام بركات للاهلي قديما ، لان امام عاشور لاعب شامل متكامل يستطيع ان يلعب في اي مكان في الملعب وبه جميع صفات لاعب كرة القدم الكامل ،

واضاف " امام عاشور مدافع صلب جدا، ولاعب تكتيكي من الطراز الاول ، يجيد التسديد من خارج ال١٨ ، هداف ويجيد صنع الفرص مركز ١٠ ، ويجيد في مركز صانع الالعاب واي مكان في خط الوسط سواء مركز ٦ او مركز ٨ استاذ، ولذلك الاهلي ليس في حاجة فعلية لاي اضافة جديدة في خط الوسط"

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع إمام عاشور ليكون لاعبًا بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأحمر، في صفقة كلفت خزينة النادي ما يقارب من 3 مليون دولار.