عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إنجازاته مع الأحمر| عرض مغرٍ لـ كولر يهدد استقرار الأهلي

كولر
كولر

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن تلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي،  عرضًا من منتخب عربي، ولكنه رفضه، مشيرا إلى أن المدرب يرغب في الاستمرار مع الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. مارسيل كولر تلقى عرضا مغريا من أحد المنتخبات العربية لكنه رفض وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي.

وشهدت نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الأربعاء الماضي احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

السويسري مارسيل كولر عرض من منتخب عربي النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

تراجع قوي يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

كأنها لابسة مايوة ..شاهد إطلالة ياسمين عز تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

رحيل زيزو للأهلي والهجوم على عباس ورسالته لجماهير الزمالك..تصريحات نارية لمرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

ترشيحاتنا

عيالي التلاتة مش بيسمعوا وبيتي من غير سقف| أب يستغيث بأهل الخير.. فيديو

تايوان تعلن رصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالتزامن مع مؤتمر لنتنياهو

موجة حر كبيرة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية

الأخذ بأسباب الهجرة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

بالسالوبيت.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ليلى علوي تثير الجدل على البحر

بالسالوبيت.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ماذا يفعل الجو الحار لمريض الحساسية

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك...حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ