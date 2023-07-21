بعد إنجازاته مع الأحمر| عرض مغرٍ لـ كولر يهدد استقرار الأهلي

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن تلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عرضًا من منتخب عربي، ولكنه رفضه، مشيرا إلى أن المدرب يرغب في الاستمرار مع الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. مارسيل كولر تلقى عرضا مغريا من أحد المنتخبات العربية لكنه رفض وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي.

وشهدت نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الأربعاء الماضي احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.