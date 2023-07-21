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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العقل بيقول كده.. نجم الزمالك يعلق على أنباء انتقال فتوح وزيزو للأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علق شوقي السعيد، نجم نادي الزمالك السابق، علي أنباء انتقال أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، لاعبي نادي الزمالك، إلي النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوقي السعيد: “وجهه نظري بدل ما اشتري لاعب يكلفني ٢٠ مليون ومش عارف هيكون كويس ولا لا اجدد لواحد زي احمد فتوح وحافظ علي الاعبين المميزين وكذلك زيزو العقل بيقول كده”.

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تعليق مرتضى منصور

وعلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الشائعات المتداولة بشأن دخول الأهلى فى مفاوضات عن طريق وسطاء مع ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقلعة البيضاء معلقا على شائعات مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو : كلام كذب وفتوح وزيزو عقودها ممتدة مع الزمالك وهذه شائعات مغرضة هدفها عدم استقرار القلعة البيضاء.

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