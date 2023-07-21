القيم والمبادئ ليست بالمزاج.. إعلامي شهير يوجه رسالة نارية تثير التكهنات

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية إلي المتابعين تثير التكهنات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “القيم و المبادئ ليست بالمزاج ساعة تروح و ساعة تيجي ممكن تقول شطارة فهلوة مصلحتي فوق الجميع لكن لا تصدر للناس مبادئ و قيم مطاطة تصدرها عندما تشاء و تغيرها عند اللزوم”.

ونشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، صورة قديمة لمجموعة من اللاعبين عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق خالد الغندور علي الصورة كاتبا: اللي جامد اوي يقول الأسامي والأندية.

وضمت الصورة التي نشرها خالد الغندور العديد من اللاعبين في منتخب مصر من بينهم رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق ومحمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، وحمزة الجمل لاعب الإسماعيلي السابق، وغيرهم.