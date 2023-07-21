"التعليم العالي" في أسبوع| دليل إرشادي لتنسيق الجامعات والمعاهد.. وعاشور يزور المجلس الأوروبي للأبحاث النووية بجنيف

البحوث الفلكية يشارك في فعاليات المدرسة الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط

اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم المرحلة الثانية لمشروع "الميثاق الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعى"

التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة

عاشور يشهد حفل تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالي يزور المجلس الأوروبي للأبحاث النووية CERN بجنيف



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، نشر دليلًا إرشاديًا لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.. والدكتور أيمن عاشور يزور المجلس الأوروبي للأبحاث النووية CERN بجنيف



قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة المجلس الأوروبي للأبحاث النووية CERN بجنيف، وذلك برفقة السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور نور السبكي، مستشار مصر الثقافي بباريس.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي المجلس الأوروبي للأبحاث النووية؛ بهدف التباحث حول آليات تعزيز التعاون الأكاديمي مع المجلس، وتطوير البحث العلمي في مجال فيزياء الجسيمات، فضلاً عن الاستفادة مما يوفره المجلس من تجارب علمية وبرامج تدريبية للباحثين والأكاديميين المصريين، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأوروبي.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور عددًا من الباحثين والأكاديميين المصريين المُلتحقين بالمجلس الأوروبي؛ للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن تعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من مختلف البرامج التي يقدمها المجلس، وكذلك أبرز التحديات التي تواجههم.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير معمل مُعجلات الجسيمات، ومركزيَ التحكم والبيانات.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ود. سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسفير/ فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير/ ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، ولفيف من الأكاديميين من مصر وألمانيا، وذلك بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى التطورات والإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في ظل ما تلقاه من دعم القيادة السياسية، وقدرتها على منافسة كبرى مؤسسات التعليم العالي الدولية، مضيفًا أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على مجموعة من المحاور التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال فتح آفاق الاستثمار وجذب كبرى الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها بمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات بحوث التطورات التكنولوجية بين مصر وألمانيا؛ وخاصة المشروعات الصناعية.

كما قدم الوزير التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الجامعة، مثمنًا ما تلقاه هؤلاء الطلاب من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لأفرع الجامعات الأجنبية بمصر باعتبارها شريكة في بناء المجتمع.

وأشاد د. محمد معيط بالنجاحات التي حققتها الجامعة الألمانية بمصر والتي تجسد أحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجح، بما يؤكد قدرة مصر على استيعاب المزيد من المؤسسات التعليمية الدولية في ظل ما تملكه من إمكانيات ودعم لا محدود لجذب الاستثمارات.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



ونظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو المرحلة الثانية (مائدة مستديرة) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، لمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر"،

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ويأتى ذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور أشرف عبدالفتاح أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم جامعة حلوان، الدكتور سونيا عزب مدير كرسى اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية بجامعة عين شمس، الدكتور أبو العلا عطيفى أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها من الجهات الدولية تفعيلًا لتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، وكذا تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولى بما يساهم فى رفع قدرات الباحثين المصريين وتحسين جودة مخرجات الأبحاث العلمية، وتعزيز التنافسية الدولية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح د. جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه فى إطار جهود المعهد لنشر وتعليم الفلك بمصر والمنطقة العربية، شارك عدد من باحثي المعهد بقسمى الفلك وبحوث الشمس والفضاء من منسقى مكاتب الاتحاد الدولى الفلكى للتعليم والتوعية، فى فعاليات ورش العمل التى عقدتها المدرسة الفلكية الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط، والتى أقيمت بجامعة الأخوين بالمملكة المغربية، على هامش مهرجان "إفران" للفلك.