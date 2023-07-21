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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن منح مقدمة من اليونسكو|قدم الآن عبر هذا الرابط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة  عن فتح باب التقدم للمنح السنوية  لمنظمة اليونسكو.

وقالت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : يقدم البرنامج ثلاث منح سنويَا للباحثات المتميزات فى مجالات العلوم المختلفة:

  علم الأحياء- الكيمياء الحيوية – الفيزياء الحيوية – علم الوراثة – علم وظائف الأعضاء – علوم الأعصاب – التكنولوجيات الحيوية – علم البيئة وعلم السلوك ).

-و العلوم الفيزيائية ( الفيزياء – الكيمياء – هندسة البترول الرياضيات – والعلوم الهندسية – علوم المعلومات – وعلوم الأرض )

واوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال الرابط 
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/loreal-unesco-for-women-in-sci/ 


وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دور أعضاء مجلس الأكاديمية فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتى تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، والتى تقوم على سبعة مبادئ، مشيراً إلى التحالفات الإقليمية بحيث تعمل الجامعات والمراكز البحثية فى نطاق جغرافي واحد معًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، وبما يخدم احتياجات الأنشطة الاقتصادية وفقاً لكل إقليم جغرافي وخطة التنمية للدولة فى هذا الإقليم، موضحاً أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية فى إطار هذه التحالفات الإقليمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك صندوق لدعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على ضرورة الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية فى المشروعات التى تلبى احتياجات الدولة.

و وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الجهود التى تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الباحثين والمبتكرين.

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