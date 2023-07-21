الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة حول انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جاينبوك الكوري الي صفوف النادي الأهلي الميركاتو الصيفي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك ""هدف الأهلي".. تقرير كوري يؤكد بقاء جوستافو سوزا مع جيونبوك"

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.