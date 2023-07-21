عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

الاهلي
الاهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة حول انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جاينبوك الكوري الي صفوف النادي الأهلي الميركاتو الصيفي.  

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك ""هدف الأهلي".. تقرير كوري يؤكد بقاء جوستافو سوزا مع جيونبوك"

 موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أحمد حسن جوستافو سوزا جاينبوك الكوري الأهلى الميركاتو الصيفي موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري مباراة الأهلي وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

بيان ناري .. أول رد من إريكسون على تعليق أنشطتها في العراق

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

الأزمة مستمرة.. ايقاف قيد جديد لـ الزمالك بسبب أتشيمبونج

سؤال برلماني عاجل بسبب ظاهرة انقطاع الكهرباء

تقارب في الرؤى وارتقاء بالعلاقات| الحوار الاستراتيجي .. تأسيس لمرحلة جديدة بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

تحذير| هذه العلامات تشير إلى الاكتئاب الصيفي الموسمي

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

فيديو

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ