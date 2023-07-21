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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مقطع 14 ثانية يثير رعب رواد السوشيال ميديا .. ما قصته؟

جانب من فيديو محمد
جانب من فيديو محمد أبو هنيه

تصدر مقطع صوتي مدته 14 ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تحذير من المتابعين بعدم فتح هذا المقطع والاستماع إليه وسط حالة من الذعر والجدل.. فما القصة؟

مصدر المقطع الصوتي غير معروف، حيث يتضمن أصواتًا وصراخًا بشعًا، قد تكون تم إنتاجها تكنولوجيا، وفقا للخبير التكنولوجي المهندس محمد أبو هنيه، والذي قام بتحليل هذا المقطع المثير للجدل.

مقطع صوتي 

قصة المقطع الصوتي على فيسبوك

أرجع عدد من الخبراء ومن ضمنهم أبو هنيه، سبب الموسيقى الموجودة بالمقطع إلى تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تم من خلالها تجميع عدد من الأكواد للوصول في النهاية إلى هذا المقطع الصوتي.

ونوه الخبير التكنولوجي في شرحه للمقطع عبر فيسبوك، أن المقطع عبارة عن 14 ثانية من الأصوات الغريبة التي تضمنت أغنية وكلاما غير مفهوم وصراخا عاليا، الأمر الذي يؤثر على الحالة النفسية والعصبية لمن يستمع إليه.

وتابع أن الكثير من المتابعين الذين استمعوا إلى هذا المقطع، أكدوا أنهم عانوا صداعا رهيبا، وهلاوس، كما أثر على الحالة النفسية للبعض الآخر، فيما لم يتأثر البعض كثيرا بهذا المقطع.

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وشدد المهندس محمد أبو هنيه، على أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إنتاج مثل هذا المقاطع والتحكم في شكل ورتم الأغاني والموسيقى، سواء عن طريق دمج أكثر من نوع موسيقي في مقطع واحد أو تأليف مقطع حصري لم يسبق إنتاجه من قبل.

وأشار إلى أن هناك نوعا من الموسيقى يسمى موسيقى إلكترونية والتي يتم إنتاجها إلكترونيا دون تدخل بشري في اللحن وهذه الموسيقى تشتهر بها أغاني البوب والراب.

أكواد للمخ وطلاسم شيطانية

على صعيد آخر، ذهب البعض إلى رواية أخرى عن هذا المقطع، حيث ادعى عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع الصوتي يحتوي على أكواد للمخ وطلاسم شيطانية تؤثر على من يستمع إليه.

ودلل هؤلاء المتابعون على روايتهم بالمزيج الموسيقي الغريب الموجود بالمقطع والذي تضمن كلمات غريبة وموسيقى صاخبة وصراخ عالي بطريقة غير مفهومة وغير مريحة للأذن.

وحذر العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، من لم يستمع إلى هذا المقطع بعدم فتحه وكذا عدم فتح أي مقطع صوتي مجهول حتى وإن كان مرسلا من قبل صديق لك أو مقرب منك.

فيما أكد البعض الآخر أن هذا المقطع جزء من موسيقى عبدة الشيطان التي يتم إحياؤها في بعض الحفلات والتي تشهد سقوط العديد من الحاضرين تحت تأثير هذه الموسيقى.

مقطع صوتي السوشيال ميديا الفيسبوك الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل الاجتماعي

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