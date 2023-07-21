كرة من الفلوس.. نقوط في فرح شعبي يفاجئ الحاضرين بطريقة جديدة.. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اثار الجدل يظهر فيه أحد الحاضرين لفرح شعبي يحمل كرة ضخمة من النقود يبعث بها كتنهئة منه لأصحاب الفرح، ليشتهر الفيديو باسم “نقوط في فرح شعبي”.

وداخل أروقة سرداق تزينه الأنارة ومفروشات مزخرفة تعلو كراسي اعتادها الكثيرون في الأفراح الشعبية والسهرات، تتجه أنظار الحضور جميعا نحو شاب ثلاثيني يحمل كرة ضخمة من النقود، ويساعده آخر في ايصال طرفها الى أحد أفراد أسرة العريس، ويجرها ببطئ شديد ليظهر مدى ضخامتها في حركة استعراضية منهم أمام أعين الكاميرات التي لم تغادر ولا تتزحزح عن هذا المشهد الذي استمر قرابة 5 دقائق .

شاب يحمل كرة من الفلوس



وفي الفيديو ظهر شاب يحمل كرة فلوس ضخمة الملفوفة باحكام ومثبتة بشريط لازق يجرها ويرسلها لأهل العريس اظهارا للفرحة وللبذخ في المجاملة.

وأثارت الكرة الضخمة حفيظة بعض رواد المواقع الذين استنكروا البذخ المبالغ فيه في تقديم التهنئة،

وأوضح البعض ان هذه ظاهرة موجودة في بعض المحافظات ان تهادي بمبلغ مالي ثم يرد اليك في صورة جمعية كجزء من التكافل والمساعدة في تكاليف الفرح.