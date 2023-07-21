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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحياة حلوة هنا.. العلمين الجديدة توفر المئات من فرص العمل للمصريين| فيديو

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها آراء المواطنين العاملين بمدينة العلمين الجديدة، ورأيهم في المدينة وانطلاق المهرجان الترفيهي، وقال أحد العاملين في مدينة العلمين الجديدة: "أنا شغال في العلمين بقالي 5 سنوات، اشتغلت في المدينة الترفيهية والجامعة، وأنا شغال في السباكة والمدينة مصممة على أحدث طراز".

 

وأضاف أن مدينة العلمين وفرت العديد من فرص العمل لشباب مصر، متابعًا: "شباب كتير اشتغلت هنا بسبب الشركات الموجودة، واللي بيسعى بيلاقي.. في شباب مش بتدور، لكن في إعلانات شغل في كل مكان والشغل هنا متوفر كويس والدنيا حلوة والمعاملة مع الناس كمان حلوة جدًا".

 

وقال مواطن آخر: "أنا مهندس كهرباء في العلمين، إحنا مسئولين عن شبكات الكهرباء في الساحل كله وخصوصًا العلمين الجديدة، وأي مشاريع جديدة نوصل لها الكهرباء"، وأكمل: "العلمين فيها فرص عمل جبارة وعلى المستوى الشخصي كنت أعرف شباب مكنش عارف يشتغل والنهاردة شغالين في مدينة العلمين الجديدة في مجالات مختلفة برواتب محترمة جدًا، ولسه في شغل كتير جدًا في العلمين وكل سنة هنشوف جمال أكثر من السنة اللي قبلها".

 

وأعرب مواطن ثالث عن سعادته بالعمل في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "أنا كهربائي عملت إضاءة الكورنيش وإضاءة الأبراج، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه فتح لنا مجال شغل في العلمين الجديدة"، وقال آخر: "أنا مشرف كاميرات مراقبة شغال في أبراج الماسة تركيب كاميرات وواي فاي وتليفونات، اللي مخليني مكمل هنا إن الشغل حلو والحياة حلوة هنا".
 

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