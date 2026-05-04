مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
برلمان

المحاسبات أمام النواب: تجميد أموال بهيئات حكومية واستثمارها في البنوك بدلا من توجيهها للخدمات

المستشار محمد الفيصل
المستشار محمد الفيصل
ماجدة بدوى

عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، البيان العام للجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي،  بشأن التقارير السنوية الخاصة بالحسابات الختامية وتقويم الأداء لجهات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.


وكشف الفيصل عن رصد الجهاز لقيام بعض الهيئات بحجز مبالغ مالية ضخمة في حسابات النقدية والبنوك بغرض تحقيق عوائد مصرفية، إلى جانب اتجاه جهات أخرى لاستثمار أموالها في أذون وسندات، بدلاً من توجيه هذه الموارد لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها، خاصة داخل عدد من هيئات القطاع الصحي.

وأوضح أن الجهاز أعد تقاريره بشأن 673 جهة موازنية و59 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم إيداعها لدى مجلس النواب في المواعيد الدستورية والقانونية المحددة، مؤكدًا أن أعمال المراجعة تمت في إطار من الاستقلال والحياد الكامل، ووفقًا للمعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة لأداء المالية العامة للدولة.


وأشار الفيصل إلى أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي محل التقرير واجه تحديات استثنائية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات داعمة للاستقرار ومواجهة التداعيات الاقتصادية.


وأضاف أن هذه التحديات ألقت بظلالها على مؤشرات الموازنة، إلا أن الدولة استمرت في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على كبح جماح التضخم، والتصدي للسوق الموازية، إلى جانب المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي.


وأكد أن الدولة نجحت في الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد الديون في مواعيدها، بالتوازي مع تعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن اتخاذ خطوات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مرونته.


ولفت إلى استمرار الالتزام بالإنفاق على الاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وضريبية وجمركية لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.


وأشار الفيصل إلى أن الجهاز واصل أداء دوره الرقابي من خلال مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة، وتقويم أداء الجهات المختلفة، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الظروف الراهنة.


ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم وغدا، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

